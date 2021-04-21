В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Татарстане выявили 35 случаев COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Общее число заболевших достигло 20 133. Выписаны 17 234 человека, в том числе 33 за последние 24 часа.

Вакцинацию прошёл 209 631 житель (прирост за сутки составил 4735), из них 129 061 получил второй компонент.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 83 случая коронавируса за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на данные оперштаба. Выздоровели 118 человек.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил ситуацию с пандемией в России.

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