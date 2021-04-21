В Смоленской области зарегистрировали 51 случай COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 28 991 раз.
Выписаны 56 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 27 602.
Также стало известно, что в Тверской области подтвердили 78 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Выздоровели 84 человека, передаёт tverigrad.ru.
Всего заболели 39 275 жителей. Выписаны 37 359.
Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил ситуацию с пандемией в России.