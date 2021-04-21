В Смоленской области зарегистрировали 51 случай COVID-19 за сутки

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За сутки в Смоленской области зарегистрировали 51 случай коронавируса.
В Смоленской области зарегистрировали 51 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 28 991 раз.

Выписаны 56 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 27 602.

Также стало известно, что в Тверской области подтвердили 78 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Выздоровели 84 человека, передаёт tverigrad.ru.

Всего заболели 39 275 жителей. Выписаны 37 359.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил ситуацию с пандемией в России.

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