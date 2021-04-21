Общественники поддержали идею ввести 100%-ную оплату больничных семьям с детьми до 7 лет

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT предложение законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы.

«Конечно же, это колоссальная поддержка. Большинство молодых мам имеют очень маленький стаж. При выходе на больничный они теряют значительную часть своего дохода. Невозможно не идти на больничный, когда болеет ребёнок, но в то же самое время очень трудно жить, особенно если больничный затягивается», — пояснила Волынец.

При этом она отметила, что иногда возникает такая ситуация, когда некоторые мамы, не желая идти на больничный и терять деньги, вынуждены водить ребёнка в детский сад.

«А у него может быть какая-то инфекция, простудное заболевание. Страдает сам ребёнок, потому что ему лучше поболеть дома и вылечиться как следует, и могут пострадать другие дети», — заключила общественница.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному посланию, что в ближайшее время необходимо законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы.