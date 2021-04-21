Путин поделился воспоминаниями о своём визите в больницу в Коммунарке

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Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в Центральном манеже поделился воспоминаниями о своём визите в больницу в Коммунарке в начале пандемии коронавирусной инфекции.

«Хорошо помню, как в больницу приехал в Коммунарке. Надо было почувствовать, увидеть своими глазами, с какой опасностью мы столкнулись, как, в каких условиях трудятся медицинские работники», — рассказал он.

Глава государства поблагодарил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом.

Он подчеркнул, что в начале пандемии Россия столкнулась с абсолютной неопределённостью, однако у него была твёрдая уверенность в том, что страна обязательно преодолеет все испытания.

Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта 2020 года.

Как заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, решение президента посетить больницу, где находятся пациенты с COVID-19, было неожиданным.

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