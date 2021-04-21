Президент России Владимир Путин начал послание Федеральному собранию с подведения итогов борьбы с пандемией коронавируса.

«В начале пандемии мы имели дело с абсолютной неопределённостью», — сказал российский лидер.

Между тем Путин подчеркнул, что у него была твёрдая уверенность в том, что Россия обязательно преодолеет все испытания.

«Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения», — заявил российский лидер.

Он также поблагодарил россиян за огромный и напряжённый труд во время пандемии коронавируса.

«За кратким перечислением мер — огромный напряжённый труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас сердечно за это поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть», — сказал Путин.

RT ведёт прямую трансляцию.