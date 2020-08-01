Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
- АГН «Москва»
В беседе с «Российской газетой» Проценко заявил, что приезд главы государства стал сюрпризом.
«В тот день с утра находился в институте Склифосовского, у нас был совместный обход с академиком Сергеем Петриковым, директором «Склифа», — отметил он.
По его словам, вернувшись в Коммунарку, он увидел в больнице мэра Москвы Сергея Собянина и других ответственных лиц. Затем в больницу приехал президент.
«Мне сказали: «Что стоишь? Иди, принимай гостя». Подъехал Aurus, и тут я до конца всё понял», — сообщил Проценко.
Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что решение Путина посетить больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, было неожиданным.