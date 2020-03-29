В Кремле рассказали детали визита Путина в Коммунарку
- Reuters
Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», выдержки из которого были размещены на сайте «Вести.Ru».
Он отметил, что «всё определялось по ходу».
Также Песков отметил, что главврач больницы в Коммунарке не знал, что туда приедет глава государства.
«Он вышел встречать Попову и Голикову, и предстал перед ним президент Российской Федерации», — сказал Песков.
В Кремле добавили, что президент сам принял решение зайти в инфекционный блок больницы. Пресс-секретарь президента отметил, что это «в стиле» Путина, так как он предпочитает «всегда сам увидеть своими глазами, как обстоят дела на передовой».
Отмечается, что президент принял все меры предосторожности и «облачился уже в ставший знаменитым жёлтый костюм».
24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке и поблагодарил руководство медучреждения за эффективную работу.