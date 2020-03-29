В Кремле рассказали детали визита Путина в Коммунарку

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение российского лидера Владимира Путина посетить инфекционную больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, было неожиданным.
В Кремле рассказали детали визита Путина в Коммунарку
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», выдержки из которого были размещены на сайте «Вести.Ru».

Он отметил, что «всё определялось по ходу».

Также Песков отметил, что главврач больницы в Коммунарке не знал, что туда приедет глава государства.

«Он вышел встречать Попову и Голикову, и предстал перед ним президент Российской Федерации», — сказал Песков.

В Кремле добавили, что президент сам принял решение зайти в инфекционный блок больницы. Пресс-секретарь президента отметил, что это «в стиле» Путина, так как он предпочитает «всегда сам увидеть своими глазами, как обстоят дела на передовой». 

Отмечается, что президент принял все меры предосторожности и «облачился уже в ставший знаменитым жёлтый костюм».

24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке и поблагодарил руководство медучреждения за эффективную работу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить