В Удмуртии за сутки выявили 61 случай COVID-19

В Удмуртии выявили 61 новый случай коронавирусной инфекции среди жителей за минувшие сутки. 74 человека выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

По данным оперштаба на утро 21 апреля, в Удмуртии два человека скончались от коронавируса.

Вакциной от COVID-19 привились 73 334 человека.

За всё время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 250 случаев заболевания среди жителей. Из них 28 870 человек выздоровели, 408 скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 026 703 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1489.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.