В Удмуртии за сутки выявили 61 случай COVID-19
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Об этом сообщает izh.kp.ru.
По данным оперштаба на утро 21 апреля, в Удмуртии два человека скончались от коронавируса.
Вакциной от COVID-19 привились 73 334 человека.
За всё время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 250 случаев заболевания среди жителей. Из них 28 870 человек выздоровели, 408 скончались.
Всего в Удмуртии провели 1 026 703 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1489.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.