Путин начал послание Федеральному собранию

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Президент России Владимир Путин начал послание Федеральному собранию.
Путин начал послание Федеральному собранию
  • РИА Новости

Как ожидается, глава государства огласит системные меры поддержки и обозначит направления развития страны после пандемии.

Мероприятие проходит в Центральном манеже.

Среди приглашённых члены правительства, депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус.

Ранее сообщалось, что помещения московского Манежа, где российский лидер Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, прошли санитарную обработку.

RT ведёт прямую трансляцию.

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