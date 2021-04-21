Путин начал послание Федеральному собранию
- РИА Новости
Как ожидается, глава государства огласит системные меры поддержки и обозначит направления развития страны после пандемии.
Мероприятие проходит в Центральном манеже.
Среди приглашённых члены правительства, депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус.
Ранее сообщалось, что помещения московского Манежа, где российский лидер Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, прошли санитарную обработку.
RT ведёт прямую трансляцию.