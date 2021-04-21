В Манеже провели санитарную обработку перед посланием Путина

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Помещения выставочного зала «Манеж», где российский лидер Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, прошли санитарную обработку. Об этом сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.
В Манеже провели санитарную обработку перед посланием Путина
  • РИА Новости

«Санитарная обработка с учётом требований была проведена днём ранее и сегодня утром перед приходом гостей», — сказала она РИА Новости.

По её словам, рассадка также соответствует эпидемиологическим требованиям, а по всему периметру установлены диспенсеры для обработки рук.

Ранее сообщалось, что обязательным условием допуска журналистов является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов.

21 апреля Путин выступит с посланием ФС. Мероприятие начнётся в 12:00 мск. Обращение традиционно задаёт ориентиры развитию страны.

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