В Манеже провели санитарную обработку перед посланием Путина
- РИА Новости
«Санитарная обработка с учётом требований была проведена днём ранее и сегодня утром перед приходом гостей», — сказала она РИА Новости.
По её словам, рассадка также соответствует эпидемиологическим требованиям, а по всему периметру установлены диспенсеры для обработки рук.
Ранее сообщалось, что обязательным условием допуска журналистов является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов.
21 апреля Путин выступит с посланием ФС. Мероприятие начнётся в 12:00 мск. Обращение традиционно задаёт ориентиры развитию страны.