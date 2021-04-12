В Кремле назвали условие допуска журналистов на послание Федеральному собранию
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«Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля соответственно. Справки должны предъявляться при входе в печатном или электронном виде», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что «количество приглашённых представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учётом требований Роспотребнадзора».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в этом году будет «постковидным».
Он добавил, что в послании, очевидно, пойдёт речь о предстоящем развитии.
Оглашение послания Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля в очном режиме.