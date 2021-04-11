Песков назвал «постковидным» предстоящее послание Федеральному собранию

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в этом году будет «постковидным», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков назвал «постковидным» предстоящее послание Федеральному собранию
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает РИА Новости.

«Оно так или иначе будет постковидным. Потому что, ещё раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что в послании, очевидно, пойдёт речь о предстоящем развитии.

«Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году», — сказал представитель Кремля.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание Владимира Путина Федеральному собранию в настоящее время будет иметь особое значение.

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