В Госдуме оценили идею ужесточить правила работы профсоюзов

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT оценила предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, который выступил за ликвидацию занимающихся политикой профсоюзов с иностранным финансированием.

В качестве примера подобного профсоюза Орлов назвал межрегиональный профсоюз «Альянс врачей»*, признанный организацией, выполняющей функцию иностранного агента.

«Необходимо ещё раз всё взвесить, но если «Альянс врачей» будет продолжать деятельность, нацеленную на подрыв российской экономики, на подрыв основ конституционного строя, то, конечно, это уже не профсоюзная деятельность. «Альянс врачей» при малочисленности членов больше занимается политической деятельностью, не уделяя внимание профсоюзной деятельности», — считает Бессараб.

Депутат напомнила, что основная цель работы профсоюзов — это защита прав работников.

«Профсоюз создаётся прежде всего для защиты трудовых прав работников и действует на конкретном предприятии или организации.... Поэтому при помощи надзорных органов можно всё взвесить, оценить качество деятельности, её направленность, а при несоответствии деятельности Минюст это может устранить с учётом ликвидации организации», — добавила парламентарий.

Ранее Орлов направил на имя российского генпрокурора Игоря Краснова письмо с предложением ужесточить правила работы профсоюзов.

* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.