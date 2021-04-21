В Госдуме оценили идею ужесточить правила работы профсоюзов

Короткая ссылка
RT
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT оценила предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, который выступил за ликвидацию занимающихся политикой профсоюзов с иностранным финансированием.
В Госдуме оценили идею ужесточить правила работы профсоюзов
  • РИА Новости

В качестве примера подобного профсоюза Орлов назвал межрегиональный профсоюз «Альянс врачей»*, признанный организацией, выполняющей функцию иностранного агента. 

«Необходимо ещё раз всё взвесить, но если «Альянс врачей» будет продолжать деятельность, нацеленную на подрыв российской экономики, на подрыв основ конституционного строя, то, конечно, это уже не профсоюзная деятельность. «Альянс врачей» при малочисленности членов больше занимается политической деятельностью, не уделяя внимание профсоюзной деятельности», — считает Бессараб.

Депутат напомнила, что основная цель работы профсоюзов — это защита прав работников.

«Профсоюз создаётся прежде всего для защиты трудовых прав работников и действует на конкретном предприятии или организации.... Поэтому при помощи надзорных органов можно всё взвесить, оценить качество деятельности, её направленность, а при несоответствии деятельности Минюст это может устранить с учётом ликвидации организации», — добавила парламентарий.

Ранее Орлов направил на имя российского генпрокурора Игоря Краснова письмо с предложением ужесточить правила работы профсоюзов.

* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить