Аналитики выяснили, куда россияне хотят отправиться отдыхать этим летом

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал поисковые запросы на перелёты и выяснил, куда россияне хотят отправиться отдыхать этим летом.

На период с июня по август 80,1% клиентов интересуются рейсами по России, а остальные думают об отпуске за границей.

Среди городов наибольшей популярность пользуется Сочи (с долей поисков 16,8%), на втором месте — Симферополь (14,3%), а замыкает тройку лидеров Москва (8,8%).

Кроме того, в список входят Санкт-Петербург (8,3%), Анапа (7,8%), Краснодар (4,4%), Калининград (4,2%), Геленджик (2,8%), Минеральные Воды (2,3%) и Махачкала (1,8%).

В топ зарубежных направлений входят Турция (7,74), на втором месте — Армения (5,9%), на третьем — Кипр (5,4%).

Также часто ищут авиабилеты в Грузию (5,1%), Грецию (4,8%), Италию (3,2%), Египет (3,1%), США (2,8%), ОАЭ (2,7%) и Сербию (2%).

Ранее аналитики заявили о росте спроса на билеты в Египет, Марокко и на Кипр.