Аналитики заявили о росте спроса на билеты в Египет и на Кипр

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Александра Самсоненко
Аналитики рассказали, как изменился спрос и цены на авиабилеты после новости об ограничении авиасообщения между Россией и Турцией. Данные RT предоставили сервис для планирования путешествий OneTwoTrip и аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
Аналитики заявили о росте спроса на билеты в Египет и на Кипр
  • РИА Новости

Так, сильнее всего вырос интерес россиян к Египту: билеты туда после новостей о закрытии Турции искали на 70% чаще. Цены на перелёты на Кипр стали проверять на 63% чаще, а в Марокко — на 55%. Также многие смотрели авиабилеты в Сербию (на 50% больше запросов), Белоруссию (+49%), ОАЭ (+49%), Мальдивы (+47%), Черногорию (+41%), Грузию (+31%) и Армению (+20%).

    Если смотреть, как распределился спрос по городам, то больше всего путешественников стали интересовать перелёты в Сочи: их искали на 25,3% активнее. Почти так же часто смотрели варианты рейсов в Геленджик (+24,7%) и Симферополь (+24,4%).

    Кроме того, выросло количество поисковых запросов на билеты в Анапу (+22,6%), Калининград (+15,3%), Казань (+13,2%), Петрозаводск (+11,2%), Минеральные Воды (+9,6%), Нижний Новгород (+9,5%) и Санкт-Петербург (+8,4%).

    При этом аналитики Туту.ру отметили, что цены на прямые перелёты в Сочи, Симферополь и Калининград на майские праздники не изменились существенно за последние дни.

    Прямой перелёт из Москвы в Калининград с 29 по 11 мая туда-обратно при покупке стоит около 11,4 тыс. рублей, в Симферополь — около 11,2 тыс. рублей, в Сочи — около 10,7 тыс. рублей.

    Динамика минимальных цен после приостановки авиасообщения с Турцией зафиксирована в пределах 1-2%: в Калининград минимальная цена выросла на 0,6%, в Симферополь почти не изменилась, а в Сочи сократилась почти на 2,5%.

    Ранее россияне рассказали, открытия границ для туристов каких стран они ждут больше всего.

    13 апреля Росавиация уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полётов в Танзанию, разослав перевозчикам соответствующие телеграммы.

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