В Крыму планируют построить 150 фельдшерско-акушерских пунктов до 2023 года

Короткая ссылка
В Крыму планируют построить 150 фельдшерско-акушерских пунктов до 2023 года, рассказал зампред республиканского Совета министров Евгений Кабанов.
В Крыму планируют построить 150 фельдшерско-акушерских пунктов до 2023 года
  • Pixabay

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Строительство будет осуществляться в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». У нас уже определён подрядчик», — сказал Кабанов.

По его словам, для попадания в список программы главам администраций и сельских поселений необходимо определить участок с целевым назначением «медицинское обслуживание».

В Симферопольском районе в 2021 году строительство начнётся в сёлах Урожайное, Водное и Родниковое. В 2022-м новая амбулатория должна появиться в Скворцове.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре начал работу Центр восстановительной медицины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить