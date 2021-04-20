В Крыму планируют построить 150 фельдшерско-акушерских пунктов до 2023 года
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Об этом сообщает «Крыминформ».
«Строительство будет осуществляться в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». У нас уже определён подрядчик», — сказал Кабанов.
По его словам, для попадания в список программы главам администраций и сельских поселений необходимо определить участок с целевым назначением «медицинское обслуживание».
В Симферопольском районе в 2021 году строительство начнётся в сёлах Урожайное, Водное и Родниковое. В 2022-м новая амбулатория должна появиться в Скворцове.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре начал работу Центр восстановительной медицины.