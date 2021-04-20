В Крыму планируют построить 150 фельдшерско-акушерских пунктов до 2023 года, рассказал зампред республиканского Совета министров Евгений Кабанов.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Строительство будет осуществляться в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». У нас уже определён подрядчик», — сказал Кабанов.

По его словам, для попадания в список программы главам администраций и сельских поселений необходимо определить участок с целевым назначением «медицинское обслуживание».

В Симферопольском районе в 2021 году строительство начнётся в сёлах Урожайное, Водное и Родниковое. В 2022-м новая амбулатория должна появиться в Скворцове.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре начал работу Центр восстановительной медицины.