Эксперт оценил эффективность лечения коронавируса плазмой

Специалист по пропаганде донорства Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов оценил эффективность лечения коронавирусной инфекции плазмой крови с антителами.

«Нужно понимать, что эта научно-исследовательская работа сейчас продолжается и здесь были доклады клиницистов, рассказывающие о результатах исследований. Однозначно сказать, помогает или нет, пока нельзя. Но в целом эта работа не останавливается, мы в этом вопросе плодотворно продолжаем свой путь», — заявил он в ходе эфира ФАН и медиагруппы «Патриот».

По словам эксперта, на данный момент есть более 2,5 тыс. желающих стать донорами — речь идёт о тех, кто проявил инициативу и дальше проходил медицинский отбор, по результатам которого допускали к донации.

Давыдов выступил на XIII Всероссийском форуме службы крови в Уфе.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.