Иностранцев в аэропортах России будут выборочно тестировать на COVID-19

Роспотребнадзор поручил обеспечить выборочное тестирование иностранцев на коронавирусную инфекцию COVID-19 в российских аэропортах.

«Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить… в аэропортах организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19 иностранных граждан», — говорится в опубликованном постановлении главного государственного санитарного врача и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 21 апреля.

Кроме того, Роспотребнадзор обязал россиян, которые прибывают из Турции и Танзании в Россию до 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус.