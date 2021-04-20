Иностранцев в аэропортах России будут выборочно тестировать на COVID-19
- Reuters
«Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить… в аэропортах организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19 иностранных граждан», — говорится в опубликованном постановлении главного государственного санитарного врача и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Отмечается, что постановление вступает в силу с 21 апреля.
Кроме того, Роспотребнадзор обязал россиян, которые прибывают из Турции и Танзании в Россию до 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус.