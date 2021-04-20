Врач рассказал, могут ли люди с татуировками стать донорами крови

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Врач-трансфузиолог, заведующая отделением переливания крови петербургского онкоцентра Ольга Котова рассказала, могут ли стать донорами крови люди с татуировками.
Врач рассказал, могут ли люди с татуировками стать донорами крови
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» Котова заявила, что любое нарушение кожного покрова — это риск заражения инфекциями.

«Только спустя год можно. Так как человек, заразившись гепатитом, может какое-то время получать отрицательный анализ», — пояснила она.

Как подчеркнула врач, любая процедура проводится одноразовыми инструментами, а в случае нарушения герметичности упаковки они использованию не подлежат.

Ранее, как сообщало Nation News, председатель правления МОБО «Национальный центр социальной помощи» Марина Францева рассказала о льготах для доноров крови.

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