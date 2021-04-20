Врач прокомментировал возможные реакции организма на вакцинацию от COVID-19

Специалист-реабилитолог Леонид Дьяков рассказал, какие реакции может вызвать прививка от коронавируса и стоит ли их опасаться.

В беседе с «Российской газетой» специалист пояснил, что не стоит пугаться, если после прививки поднялась температура.

«Температурная реакция — это один из механизмов борьбы с инфекцией. У одних этот механизм работает получше, у других похуже. Реакция, которая необходима после прививки, — это выработка антител. Она не всегда сопровождается повышением температуры», — сказал врач.

Если появились симптомы, как при гриппе и ОРВИ, не стоит волноваться. Это значит, что организм нашёл имитацию инфекции и начал вырабатывать защиту, за которую принимает препарат, пояснил Дьяков.

Отсутствие гриппоподобных симптомов не говорит о том, что вакцина не сработала, уточняет эксперт.

«Эффективность препарата не зависит от того, насколько бурно организм реагирует на его введение. Реакция организма всегда индивидуальна. Она обусловлена многими факторами: возрастом, состоянием иммунной системы и общим состоянием здоровья организма. А также тем, встречался ли организм ранее с другими коронавирусами», — сказал специалист.

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