В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Омской области выявили 63 случая коронавируса, заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Об этом сообщает gorod55.ru.

Всего заболели 45 112 жителей. Выписаны 38 188 пациентов, включая 89 — за минувшие 24 часа.

В области продолжается прививочная кампания. К настоящему времени первым компонентом вакцинировались 132 165 человек, второй компонент получили 66 976.

Также стало известно, что в Тверской области подтвердили 80 случаев коронавируса. Выздоровели 85 человек, передаёт tverigrad.ru.

С начала пандемии заболели 39 197 жителей, выписаны 37 007.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил ситуацию с пандемией в России.