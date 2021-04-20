В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- © РИА Новости / Виталий Тимкив
Об этом сообщает gorod55.ru.
Всего заболели 45 112 жителей. Выписаны 38 188 пациентов, включая 89 — за минувшие 24 часа.
В области продолжается прививочная кампания. К настоящему времени первым компонентом вакцинировались 132 165 человек, второй компонент получили 66 976.
Также стало известно, что в Тверской области подтвердили 80 случаев коронавируса. Выздоровели 85 человек, передаёт tverigrad.ru.
С начала пандемии заболели 39 197 жителей, выписаны 37 007.
Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил ситуацию с пандемией в России.