В Кировской области выявили 73 случая коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом сообщает progorod43.
На лечении в инфекционных госпиталях находятся 1153 пациента, дома — 2163.
Выздоровели за последние 24 часа 174 человека.
Также стало известно, что в Ростовской области зарегистрировали 235 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.
С начала пандемии заболели 85 630 жителей, выздоровели 76 712.
Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил ситуацию с пандемией в России.