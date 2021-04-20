В Кировской области выявили 73 случая коронавируса за сутки

За сутки в Кировской области выявили ещё 73 случая заболевания коронавирусом, заявили в региональном Минздраве.

Reuters

Об этом сообщает progorod43. На лечении в инфекционных госпиталях находятся 1153 пациента, дома — 2163. Выздоровели за последние 24 часа 174 человека. Также стало известно, что в Ростовской области зарегистрировали 235 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона. С начала пандемии заболели 85 630 жителей, выздоровели 76 712. Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил ситуацию с пандемией в России.