В Приморье прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Приморском крае выявили 33 случая инфицирования COVID-19. Всего с начала пандемии заболел 43 241 человек.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели ещё 69 жителей, всего — 40 587.

В связи со снижением заболеваемости медицинские учреждения переходят на плановый график. На следующей неделе в обычный режим работы вернётся Дальзаводская больница. 26 апреля там закроют госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за последние 24 часа провели 12 732 теста на COVID-19. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

За сутки обработано 20 154 вызова, которые поступили в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил ситуацию с пандемией в России.