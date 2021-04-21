Опрос показал, как россияне относятся к идее введения ковид-паспортов
- РИА Новости
По сравнению с аналогичным исследованием, проведённым в начале 2021 года, противников введения ковид-паспортов на сегодняшний день стало больше — 62%, в январе их было 59%.
Лишь 13% опрошенных одобряют предложение ввести ковид-паспорта.
При этом россияне, привитые от коронавируса, чаще остальных голосовали за введение подобного документа (37%). Среди граждан, планирующих сделать прививку, 23% — за такой паспорт, 42% — против. Среди тех, кто не планирует делать прививку, лишь 5% голосовали за инициативу, большинство же (75%) против ковид-паспортов.
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании российского президента Владимира Путина с правительством отметила, что вводить в регионах России какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от COVID-19, кроме сертификата, вредно.
Говоря об идее введения ковид-паспортов, она отметила, что ни при каких инфекциях в мире никаких паспортов не применялось.