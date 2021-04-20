В Смоленской области провели 386 675 тестов на COVID-19

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В Смоленской области провели 386 675 тестов на коронавирус.
В Смоленской области провели 386 675 тестов на COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В настоящее время под наблюдением медиков находится 2541 пациент с COVID-19, 1937 из этого числа лечатся дома.

С 56 392 жителей медицинское наблюдение снято.

За последние сутки в регионе выявили 53 случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 28 889.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.

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