Собянин подвёл итоги первого года работы инфекционного госпиталя «Вороновское»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра Москвы.
Он напомнил, что клинику построили за месяц. По его словам, она очень помогла в борьбе с пандемией — особенно прошлой весной, когда городские больницы работали с огромной нагрузкой.
Собянин сообщил, что за год работы врачи и медсёстры «Вороновского» спасли жизнь и вернули здоровье более чем 12,5 тыс. москвичей с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Мэр также сообщил, что, когда пандемию победят, клинический центр «Вороновское» станет обычной инфекционной больницей.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.