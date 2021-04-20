Собянин подвёл итоги первого года работы инфекционного госпиталя «Вороновское»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах первого года работы госпиталя Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра Москвы.

Он напомнил, что клинику построили за месяц. По его словам, она очень помогла в борьбе с пандемией — особенно прошлой весной, когда городские больницы работали с огромной нагрузкой.

Собянин сообщил, что за год работы врачи и медсёстры «Вороновского» спасли жизнь и вернули здоровье более чем 12,5 тыс. москвичей с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Мэр также сообщил, что, когда пандемию победят, клинический центр «Вороновское» станет обычной инфекционной больницей.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.