Собянин подвёл итоги первого года работы инфекционного госпиталя «Вороновское»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах первого года работы госпиталя Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское».
Собянин подвёл итоги первого года работы инфекционного госпиталя «Вороновское»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра Москвы.

Он напомнил, что клинику построили за месяц. По его словам, она очень помогла в борьбе с пандемией — особенно прошлой весной, когда городские больницы работали с огромной нагрузкой.

Собянин сообщил, что за год работы врачи и медсёстры «Вороновского» спасли жизнь и вернули здоровье более чем 12,5 тыс. москвичей с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Мэр также сообщил, что, когда пандемию победят, клинический центр «Вороновское» станет обычной инфекционной больницей.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.

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