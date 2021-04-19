Кардиолог оценил необходимость кофе для людей с низким артериальным давлением

Заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов оценил необходимость кофе для людей с низким артериальным давлением.

«Эти пациенты должны пить достаточно большое количество воды в течение дня маленькими порциями. Чего не хочется, чтобы эти пациенты делали, — это пили стимуляторы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, речь идёт о большом количестве кофе, препаратах, содержащих кофеин. Как считает Иванов, лишняя стимуляция никогда не полезна для организма.

«Кофеиновая зависимость очень здорово истощает организм, сердечно-сосудистую систему, нервную систему. С кофе надо быть осторожным», — сказал он.

Эксперт отметил, что в случае любого резкого изменения артериального давления нужно обратиться к специалистам.

Ранее кардиолог, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова в беседе с kp.ru рассказала, как правильно питаться для здоровья сердца.