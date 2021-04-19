ФАС направила отелям на курортах России запросы о ценах на услуги

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила объектам размещения на курортах России запросы о стоимости услуг для сравнения динамики роста цен в 2018—2021 годах.
ФАС направила отелям на курортах России запросы о ценах на услуги
  • © РИА Новости

«Этот анализ позволит определить, насколько наблюдаемый сегодня рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка», — говорится в сообщении службы.

Там отметили, что рост цен на гостиничные услуги на территории России может быть связан с сокращением возможностей для выездного туризма и возросшим спросом на внутреннем рынке в высокий сезон.

При этом ФАС предостерегает объекты размещения от установления монопольно высоких цен, а также односторонней отмены брони номера или тура с целью его перепродажи по более высокой стоимости в случае роста спроса.

Ранее сообщалось, что Ростуризм совместно с ФАС подготовит для российских отельеров разъяснения о возможных штрафах за необоснованный рост цен.

Гендиректор национального туроператора «Алеан», глава комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на отдых в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить