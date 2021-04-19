ФАС направила отелям на курортах России запросы о ценах на услуги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила объектам размещения на курортах России запросы о стоимости услуг для сравнения динамики роста цен в 2018—2021 годах.

«Этот анализ позволит определить, насколько наблюдаемый сегодня рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка», — говорится в сообщении службы.

Там отметили, что рост цен на гостиничные услуги на территории России может быть связан с сокращением возможностей для выездного туризма и возросшим спросом на внутреннем рынке в высокий сезон.

При этом ФАС предостерегает объекты размещения от установления монопольно высоких цен, а также односторонней отмены брони номера или тура с целью его перепродажи по более высокой стоимости в случае роста спроса.

Ранее сообщалось, что Ростуризм совместно с ФАС подготовит для российских отельеров разъяснения о возможных штрафах за необоснованный рост цен.

Гендиректор национального туроператора «Алеан», глава комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на отдых в России.