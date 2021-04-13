В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на отдых в России

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Гендиректор национального туроператора «Алеан», глава комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский прокомментировал ситуацию с ценами на отдых в России.
В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на отдых в России
  • Pixabay

«Полноценно заменить Турцию в России ни одно направление не может, но тех, кто хотел отдохнуть в апреле — мае там, может принять черноморское побережье Краснодарского края, Крыма. Отели в это время обычно не сильно загружены, и все желающие смогут разместиться», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Уманский, по данным раннего бронирования в январе — марте 2021 года в годовом выражении отечественные курорты подорожали не сильно.

Например, в Сочи цены выросли на 6%, в Анапе — на 6,8%, в Геленджике — на 6,4%, в Крыму — на 7,3%.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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