Российских отельеров предупредят о штрафах за необоснованный рост цен

Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) подготовит для российских отельеров разъяснения о возможных штрафах за необоснованный рост цен, сообщила замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.

По её словам, ведомство отмечает случаи отмены брони туристов на проживание в гостиницах для перепродажи по более высоким ценам.

«С тем, чтобы это пресечь... мы совместно с ФАС подготовим разъяснения о требованиях и штрафных санкциях, которые в этот момент могут быть применимы при нарушении прав потребителя в этом случае», — цитирует Лысенкову РИА Новости.

Она отметила, что предупреждение направят всем гостиничным предприятиям, которые классифицированы и находятся в реестре.

Ранее RT писал, что аналитики зафиксировали рост числа бронирований в отелях на курортах России.