Российских отельеров предупредят о штрафах за необоснованный рост цен
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По её словам, ведомство отмечает случаи отмены брони туристов на проживание в гостиницах для перепродажи по более высоким ценам.
«С тем, чтобы это пресечь... мы совместно с ФАС подготовим разъяснения о требованиях и штрафных санкциях, которые в этот момент могут быть применимы при нарушении прав потребителя в этом случае», — цитирует Лысенкову РИА Новости.
Она отметила, что предупреждение направят всем гостиничным предприятиям, которые классифицированы и находятся в реестре.
Ранее RT писал, что аналитики зафиксировали рост числа бронирований в отелях на курортах России.