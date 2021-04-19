Российских отельеров предупредят о штрафах за необоснованный рост цен

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Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) подготовит для российских отельеров разъяснения о возможных штрафах за необоснованный рост цен, сообщила замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.
Российских отельеров предупредят о штрафах за необоснованный рост цен
  • Pixabay

По её словам, ведомство отмечает случаи отмены брони туристов на проживание в гостиницах для перепродажи по более высоким ценам.

«С тем, чтобы это пресечь... мы совместно с ФАС подготовим разъяснения о требованиях и штрафных санкциях, которые в этот момент могут быть применимы при нарушении прав потребителя в этом случае», — цитирует Лысенкову РИА Новости.

Она отметила, что предупреждение направят всем гостиничным предприятиям, которые классифицированы и находятся в реестре.

Ранее RT писал, что аналитики зафиксировали рост числа бронирований в отелях на курортах России.

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