Аналитики рассказали о росте числа бронирований в отелях на российских курортах
- РИА Новости
После приостановки авиасообщения с Турцией количество бронирований в Москве за период 13—14 апреля по сравнению с 6—7 апреля увеличилось на 20%, в Сочи — на 80%, в Симферополе — на 50%, в Калининграде — на 15%.
Кроме того, аналитики посмотрели, как изменились цены 12—14 апреля по сравнению с тарифами недельной давности.
«В целом массовых скачков цен мы не наблюдаем, в основном изменения стоимости тарифов не превышают 1%. Сильные прибавки стоимости (на 50% и более) замечены менее чем у 10% тарифов по каждому городу», — уточнили в пресс-службе сервиса.
13 апреля Росавиация уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полётов в Танзанию, разослав перевозчикам соответствующие телеграммы.