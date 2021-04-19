Суд арестовал средства экс-главы Пензенской области и Шпигеля
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«Судом разрешено наложение ареста на деньги в разной валюте, изъятые в ходе обысков, и недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте (имущество Белозерцева и его родственников, а также обоих (супругов. — RT) Шпигелей)», — сказали ТАСС в пресс-службе суда.
6 апреля Мосгорсуд признал законным арест Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, и постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения.
В конце марта сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело на основании материалов МВД России. Дело возбуждено в отношении Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля и других лиц.
Защита бывшего губернатора признаёт, что тот получил 20 млн рублей от Шпигеля, но утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию.