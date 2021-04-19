Кардиолог рассказал, как выбирать тонометр

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Заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов рассказал, как выбирать тонометр.
Кардиолог рассказал, как выбирать тонометр
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«Самый точный — это тот, манжеты которого располагаются при измерении на плече. Чем ниже по периферии, тем точность измерения меньше. Предплечные, кистевые, а ещё раньше были и пальчиковые тонометры, они практически ушли, потому что они давали очень большую погрешность», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, на данный момент для пациентов оптимальны автоматические тонометры, которые сами накачают и проведут декомпрессию манжета и измерят артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Как считает Иванов, лучше выбирать продукцию более или менее известных брендов, поскольку такие приборы, как правило, сертифицированы.

Ранее Нана Погосова, кардиолог, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с kp.ru рассказала, как правильно питаться для здоровья сердца.

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