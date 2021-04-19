В Пермском крае зарегистрировали 103 случая COVID-19 за сутки

За сутки в Пермском крае зарегистрировали 103 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Большинство заболевших проходят лечение на дому (79 человек), ещё 24 госпитализированы.

К настоящему времени первым компонентом вакцины от COVID-19 в крае привились 138 603 жителя (+411 за сутки), вторым — 75 408 (+631).

Также стало известно, что в Мурманской области выявили 30 случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Общее количество заболевших достигло 50 072, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели 47 480 человек.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.