В Пермском крае зарегистрировали 103 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Большинство заболевших проходят лечение на дому (79 человек), ещё 24 госпитализированы.
К настоящему времени первым компонентом вакцины от COVID-19 в крае привились 138 603 жителя (+411 за сутки), вторым — 75 408 (+631).
Также стало известно, что в Мурманской области выявили 30 случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Общее количество заболевших достигло 50 072, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.
Выздоровели 47 480 человек.
Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.