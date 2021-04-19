В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тамбовской области выявили 66 случаев COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Всего заболели 30 920 жителей, выздоровели 28 244.

По данным на 18 апреля, первый этап вакцинации прошли 81 309 человек, полностью вакцинированы 53 386 человек.

Также стало известно, что в Томской области зарегистрировали 22 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт vtomske.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших — 31 847. Выздоровели 30 914 человек, в том числе 19 за последние сутки.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.