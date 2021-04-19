В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.
Всего с начала пандемии заболели 55 715 человек. Выписаны 53 311 пациентов, включая 95 — за минувшие 24 часа.
В инфекционных стационарах находятся 2129 человек.
Также стало известно, что за сутки в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировали 17 случаев коронавируса, передаёт «Ямал-Регион». Выздоровели 25 жителей. В больницах остаются 142 пациента.
По информации регионального Департамента здравоохранения, от COVID-19 вакцинировались более 42 тыс. жителей округа. Почти 29 тыс. получили оба компонента вакцины.
Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.