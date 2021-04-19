Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки во Владимирской области выявили 62 случая COVID-19.
Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 31 265 жителей. Выписаны 28 598 пациентов, в том числе 90 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тюменской области зарегистрировали 50 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 74 человека, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 34 591, выздоровевших — 32 902.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.

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