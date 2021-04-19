В Оренбургской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Оренбургской области зарегистрировали 75 случаев COVID-19.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии заболели 41 566 жителей. Общее число выздоровевших достигло 37 682, включая 53 пациентов за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области выявили 74 случая коронавируса за сутки, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

На лечении в инфекционных госпиталях находятся 1242 пациента, на дому лечатся 2179. Выздоровели за минувшие 24 часа 17 человек.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.