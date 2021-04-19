В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Татарстане выявили 33 случая инфицирования COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Общее число заболевших достигло 20 068. Выписаны 17 158 пациентов, в том числе три — за последние 24 часа.

Вакцинацию прошли 201 236 жителей, из них 114 425 получили второй компонент. В минувшие выходные прививку сделал 3471 человек, передаёт «Реальное время».

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.