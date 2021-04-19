Захарова назвала приём россиян на работу в посольство США элементом вербовки

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что приём США россиян на работу в американское посольство — это элемент вербовки.
Захарова назвала приём россиян на работу в посольство США элементом вербовки
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Что касается США, очень интересная деталь, которую очень многие упускают из вида. Дело в том, что, когда американцы нанимают среди граждан той страны, где открыто их посольство, в состав своего коллектива, они сразу ставят такое условие-предложение в виде выдачи вида на жительство, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой, выплатой бонусов это можно квалифицировать в том числе как элемент вербовочной работы, интересной и гибкой», — приводит РИА Новости слова Захаровой в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, «от качества выполняемой ими «работы» зависит, какой статус они в своём будущем государстве получат».

«Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности нанимать людей среди граждан нашей страны на работу к себе в посольство нет», — добавила она.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний.

Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что «принцип взаимности здесь является абсолютной константой».

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