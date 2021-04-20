Каждый пятый россиянин отказался от встреч с коллегами после работы из-за пандемии

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Александра Самсоненко
Из-за пандемии коронавирусной инфекции 19% работающих россиян прекратили неформальное общение с коллегами. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
Каждый пятый россиянин отказался от встреч с коллегами после работы из-за пандемии
  • Pixabay

Так, из-за опасений подхватить инфекцию в ресторане или в баре опрошенные, ранее регулярно общавшиеся с коллегами после работы, заявили о нежелании встречаться в неформальной обстановке.

Каждый третий (35%) респондент сообщил, что продолжает, как и до пандемии, неформально общаться с коллегами.

Ещё 2% россиян только недавно стали практиковать неформальное общение с коллегами вне работы.

Значительная часть опрошенных (44%) не общались с коллегами в неформальной обстановке ни до пандемии COVID-19, ни во время неё. Такая позиция наиболее популярна среди респондентов старше 45 лет (49%).

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения, имеющего работу, из всех регионов страны.

Ранее сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, насколько важным критерием для российских работодателей являются знаки зодиака соискателей.

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