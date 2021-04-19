В Приморье прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.
Выздоровели девять пациентов, всего — 40 518.
Прививки от коронавируса сделали 84 527 человек. В регион уже поступила новая партия вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона».
Также стало известно, что в Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 101 случай коронавируса, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на оперштаб.
Всего в регионе заболели 44 373 жителя. Выписаны 38 923. В стационарах продолжают лечение 1299 пациентов, на дому — 1607.
Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.