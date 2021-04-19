В Приморье прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Приморском крае выявили 35 случаев инфицирования COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 43 208 человек.
В Приморье прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели девять пациентов, всего — 40 518.

Прививки от коронавируса сделали 84 527 человек. В регион уже поступила новая партия вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона».

Также стало известно, что в Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 101 случай коронавируса, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на оперштаб.

Всего в регионе заболели 44 373 жителя. Выписаны 38 923. В стационарах продолжают лечение 1299 пациентов, на дому — 1607.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.

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