Мишустин утвердил правила ведения единого реестра контроля
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«С этого момента контролёры не смогут проводить проверки, если заблаговременно не внесут запланированные мероприятия в этот реестр. Отвечать за его ведение будет Генпрокуратура», — говорится в сообщении.
Единый реестр будет синхронизирован с порталом госуслуг. Впоследствии размещаемой там информацией бизнес сможет пользоваться для досудебного обжалования решений контрольных органов.
Ранее сообщалось, что в России в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности к 1 июля будет создан Единый реестр видов контроля.
В марте 2020 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине.