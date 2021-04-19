Мишустин утвердил правила ведения единого реестра контроля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила ведения единого реестра контрольно-надзорных мероприятий, которые начнут действовать с 1 июля, сообщила пресс-служба кабмина.

«С этого момента контролёры не смогут проводить проверки, если заблаговременно не внесут запланированные мероприятия в этот реестр. Отвечать за его ведение будет Генпрокуратура», — говорится в сообщении.

Единый реестр будет синхронизирован с порталом госуслуг. Впоследствии размещаемой там информацией бизнес сможет пользоваться для досудебного обжалования решений контрольных органов.

Ранее сообщалось, что в России в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности к 1 июля будет создан Единый реестр видов контроля.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине.