В России создадут единый реестр контроля

В России в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности к 1 июля будет создан Единый реестр видов контроля (надзора), сообщает пресс-служба правительства.

«В него будут включены все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их описание. Кроме того, в реестре будет указано, какие надзорные органы будут осуществлять конкретный вид контроля», — говорится в пресс-релизе.

Сформированные в едином реестре данные смогут использовать различные информационные системы.

Данный подход позволит предотвратить технические ошибки и нарушения, а также поможет предпринимателям узнавать о периодичности проверок.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине.