В России создадут единый реестр контроля

Короткая ссылка
В России в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности к 1 июля будет создан Единый реестр видов контроля (надзора), сообщает пресс-служба правительства.
В России создадут единый реестр контроля
  • © CHROMORANGE
  • globallookpress.com

«В него будут включены все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их описание. Кроме того, в реестре будет указано, какие надзорные органы будут осуществлять конкретный вид контроля», — говорится в пресс-релизе.

Сформированные в едином реестре данные смогут использовать различные информационные системы. 

Данный подход позволит предотвратить технические ошибки и нарушения, а также поможет предпринимателям узнавать о периодичности проверок.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить