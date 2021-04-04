В России создадут единый реестр контроля
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«В него будут включены все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их описание. Кроме того, в реестре будет указано, какие надзорные органы будут осуществлять конкретный вид контроля», — говорится в пресс-релизе.
Сформированные в едином реестре данные смогут использовать различные информационные системы.
Данный подход позволит предотвратить технические ошибки и нарушения, а также поможет предпринимателям узнавать о периодичности проверок.
В марте 2020 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине.