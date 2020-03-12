Путин отметил необходимость механизма «регуляторной гильотины»

Президент России Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая регуляторная гильотина, необходима.

«Здесь главное — не промахнуться», — подчеркнул он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Так, по его мнению, ошибки в регулировании сферы общественного питания, могут привести к тому, что «больницы будут работать днём и ночью, принимая людей, которые отравились недоброкачественными продуктами».

Путин добавил, что с осторожностью нужно подходить и к регулированию сферы производства и продажи лекарств.

«Взять и рубануть сразу очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно», — сказал президент.

Ранее Министерство юстиции России подготовило проект, предлагающий признать устаревшими более 2,4 тыс. актов СССР и РСФСР. Как пояснили в Минюсте, проектом «отменяются акты, содержащие устаревшее регулирование, имеющие статус «действующие», но не применяющиеся на практике».

Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил механизм «регуляторной гильотины». По его мнению, международный опыт показывает, что для полноценного запуска нужно создать специальную группу с широкими полномочиями.