Путин отметил необходимость механизма «регуляторной гильотины»

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Президент России Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая регуляторная гильотина, необходима.
Путин отметил необходимость механизма «регуляторной гильотины»
  • РИА Новости

«Здесь главное — не промахнуться», — подчеркнул он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Так, по его мнению, ошибки в регулировании сферы общественного питания, могут привести к тому, что «больницы будут работать днём и ночью, принимая людей, которые отравились недоброкачественными продуктами».

Путин добавил, что с осторожностью нужно подходить и к регулированию сферы производства и продажи лекарств.

«Взять и рубануть сразу очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно», — сказал президент.

Ранее Министерство юстиции России подготовило проект, предлагающий признать устаревшими более 2,4 тыс. актов СССР и РСФСР. Как пояснили в Минюсте, проектом «отменяются акты, содержащие устаревшее регулирование, имеющие статус «действующие», но не применяющиеся на практике».

Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил механизм «регуляторной гильотины». По его мнению, международный опыт показывает, что для полноценного запуска нужно создать специальную группу с широкими полномочиями.

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