Минюст подготовил проект по отмене более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР

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Министерство юстиции России подготовило проект, предлагающий признать устаревшими более 2,4 тыс. актов СССР и РСФСР.
Минюст подготовил проект по отмене более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР
  • © Министерство юстиции Российской Федерации

Как сообщает РИА Новости, проект разработан по поручению российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Признать не действующими на территории России ‎с 1 февраля 2020 года акты РСФСР и СССР и их отдельные положения, а также документы, изданные органами центрального государственного управления РСФСР и СССР», — говорится в документе.

Отмечается, что проект предлагает признать устаревшими свыше 1,97 тыс. документов СССР и почти 440 актов РСФСР.

Как пояснили в Минюсте, проектом «отменяются акты, содержащие устаревшее регулирование, имеющие статус «действующие», но не применяющиеся на практике».

В сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР с 1 января 2020 года в рамках «регуляторной гильотины».

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