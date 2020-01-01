Минюст подготовил проект по отмене более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР
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Как сообщает РИА Новости, проект разработан по поручению российского премьер-министра Дмитрия Медведева.
«Признать не действующими на территории России с 1 февраля 2020 года акты РСФСР и СССР и их отдельные положения, а также документы, изданные органами центрального государственного управления РСФСР и СССР», — говорится в документе.
Отмечается, что проект предлагает признать устаревшими свыше 1,97 тыс. документов СССР и почти 440 актов РСФСР.
Как пояснили в Минюсте, проектом «отменяются акты, содержащие устаревшее регулирование, имеющие статус «действующие», но не применяющиеся на практике».
В сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР с 1 января 2020 года в рамках «регуляторной гильотины».