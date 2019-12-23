Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами бизнесу

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Российский лидер Владимир Путин на встрече по вопросу развития сельского хозяйства в Адыгее заявил, что излишние бюрократические барьеры, мешающие работе представителей малого бизнеса, должны быть сняты в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».
Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами бизнесу
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

На встрече с Путиным фермер из подмосковной Истры Олег Сирота рассказал о множестве бюрократических сложностей, с которыми сталкиваются представители малого бизнеса.

Он попросил главу государства содействовать снятию некоторых излишних административных норм.

«То, что вы рассказали, конечно, так анекдотично всё это выглядит, но в то же время безобразно. Я с вами согласен. Именно поэтому такие распоряжения уже даны», — ответил Путин.

Он напомнил, что к 1 января 2021 года будет подготовлен механизм «регуляторной гильотины», который отменит ряд нормативных актов СССР и позволит бизнесу развиваться.

«Для меня самого это удивительно... Со времён древлян, я думаю, так всё и записано, с тех пор и тянется. Как раз над этим сейчас и работаем», — заключил российский лидер.

Он подчеркнул, что необходимо организовать эффективную работу Министерства сельского хозяйства и ответственных лиц в правительстве по данному вопросу.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН отметил, что разработанный в рамках «регуляторной гильотины» проект существенно снизит административную нагрузку на бизнес.

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