Володин не исключил новых санкций против ТЭК и промышленности России
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», — приводит его слова ТАСС.
Володин считает, что «удары» будут направлены на ТЭК и промышленность с целью остановить экономическое развитие России.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний.
Также в Вашингтоне объявили, что из США высылают десять российских дипломатов.
16 апреля МИД России опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».