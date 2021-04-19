Володин не исключил новых санкций против ТЭК и промышленности России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что в отношении России могут быть введены санкции в сфере промышленности и топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», — приводит его слова ТАСС.

Володин считает, что «удары» будут направлены на ТЭК и промышленность с целью остановить экономическое развитие России.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний.

Также в Вашингтоне объявили, что из США высылают десять российских дипломатов.

16 апреля МИД России опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».