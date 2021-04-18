Песков прокомментировал возможное участие Путина в саммите по климату

Решение об участии президента России Владимира Путина в виртуальном саммите по климату 22—23 апреля будет приниматься после анализа деталей мероприятия, которые в Кремле только начали получать от США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только в последние дни, и нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента», — цитирует его слова в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» Интерфакс.

В частности, в Кремле намерены изучить информацию о формате мероприятия, об участниках, очерёдности их выступления, о председателе и об итоговом протоколе.

26 марта Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, среди которых Путин, на саммит по климату.

Как заявил Песков, Россия рассмотрит приглашение Байдена.