Песков прокомментировал возможное участие Путина в саммите по климату

Короткая ссылка
Решение об участии президента России Владимира Путина в виртуальном саммите по климату 22—23 апреля будет приниматься после анализа деталей мероприятия, которые в Кремле только начали получать от США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал возможное участие Путина в саммите по климату
  • РИА Новости

«К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только в последние дни, и нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента», — цитирует его слова в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» Интерфакс.

В частности, в Кремле намерены изучить информацию о формате мероприятия, об участниках, очерёдности их выступления, о председателе и об итоговом протоколе.

26 марта Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, среди которых Путин, на саммит по климату.

Как заявил Песков, Россия рассмотрит приглашение Байдена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить