В России выявили 8632 случая коронавируса за сутки

За сутки в России выявили 8632 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 9321 заболевшем. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в стране с начала эпидемии подтверждён 4 702 101 случай COVID-19.

За сутки умерли 389 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 398 пациентов. Общее число летальных исходов — 105 582.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 326 780 пациентов. За сутки выздоровел 7391 человек, накануне — 8832.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал коронавирус серьёзным испытанием для здравоохранения.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.